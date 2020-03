Corona-Fragestunde für Moerser Häftlinge

In der JVA Moers-Kapellen gibt es für Häftlinge ab sofort (24.03.2020) eine tägliche Fragestunde zum Corona-Virus. Damit reagiert das Gefängnis auf eine zunehmende Unsicherheit bei den Strafgefangenen.

Flächen werden desinfiziert

Beim WDR hat sich zum Beispiel ein Häftling über fehlendes Hand-Desinfektionsmittel für Insassen beschwert. So etwas gebe es tatsächlich nur für den Sanitätsdienst, bestätigt die Gefängnisleitung in Moers. Allerdings würden alle Flächen regelmäßig desinfiziert werden.

Die zuständige Justizvollzugsdirektion des Landes betont außerdem, dass regelmäßiges Händewaschen mit normaler Seife im Normalfall ausreiche.

Videochats mit den Angehörigen

Bei der Corona-Fragestunde in der Moerser JVA könnten auch noch andere Probleme zur Sprache kommen. So dürfen Häftlinge momentan keine Besuche empfangen. Sozialarbeiter unter anderem der Caritas warnen deshalb vor zusätzlicher psychischer Belastung. In einigen Gefängnissen dürfen die Insassen ihre Angehörigen deshalb jetzt per Skype-Videoanruf kontaktieren.

Noch weniger Sozialkontakte, dazu die Angst vor einer Erkrankung. Einige Gefangenenvertreter sprechen von einer gefährlichen Gefühlsmischung in den JVAs. Auch das NRW-Justizministerium ist deshalb besorgt. Man setze zum Beispiel alles daran, Arbeitsmöglichkeiten für Inhaftierte aufrecht zu erhalten.

Ersatzfreiheitsstrafen wegen Corona ausgesetzt

NRW-Justizminister Biesenbach will am Mittwoch außerdem weitere Maßnahmen bekannt geben, um die Verbreitung des Corona-Virus im Haftanstalten zu verhindern. Bereits jetzt werden die Gefängnisse ausgedünnt. Sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht bezahlter Bußgelder wurden bereits ausgesetzt.

Stand: 24.03.2020, 17:17