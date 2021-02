Im Haus Elisabeth in Ippendorf sind schon fünf Menschen verstorben. Das ist kein Einzelfall. Ein großer Anteil der Covid-19-Verstorbenen lebte in Pflegeheimen.

Hälfte aller Corona-Toten lebte in Pflegeheimen

Besonders dramatisch ist die Entwicklung seit dem 01. Dezember 2020. In NRW starben bis dahin 4.035 Menschen an oder mit Covid-19. Doch allein im Dezember und Januar verzeichnete die Statistik 6.786 Corona-Todesfälle. Fast die Hälfte (49%) davon lebte in Pflegeheimen.

Die Verteilung im Rhein-Sieg-Kreis schwankt stark.

Wie unterschiedlich die Verteilung in den einzelnen Landkreisen sein kann, zeigt der Rhein-Sieg-Kreis. Im Durchschnitt lebten hier 43 Prozent der Corona-Verstorbenen in Pflegeheimen. In Siegburg waren es aber 80 Prozent, in Bornheim 71 Prozent. Ein Beispiel dort ist das Altenheim Maria Hilf.

Altenheim weist Vorwürfe zurück

Hier lebte die Mutter von Angelika Feuser. Vor fast drei Wochen ist ihre Mutter mit 75 Jahren an Corona gestorben. Angesteckt hat sie sich im Heim. Für Angelika Feuser lag das auch, an den ihrer Meinung nach, unzureichenden Schutzmaßnahmen: " Also ich hätte mir gewünscht sie wären halt auf Corona eingegangen und hätten vielleicht schon früh genug Tests gemacht – Schnelltests ."



Das Pflegeheim weist die Vorwürfe auf WDR -Anfrage zurück. Das Personal werde dreimal pro Woche getestet, Besucherinnen und Besucher wenn möglich, so Geschäftsführer Joachim Klein. Fakt ist aber: seit Weihnachten sind hier alleine 12 Senioren an Corona gestorben.

Konflikt unter Experten

Für den Bonner Virologen, Professor Hendrik Streeck, kommen die vielen Corona-Todesfälle in Pflegeheimen nicht überraschend. Seit Monaten fordert er, die Heime besser zu schützen. Das Personal, und zwar alle von der Reinigungkraft bis zum Pfleger, müsse mindestens zweimal pro Woche getestet werden: " Weil man dann, wenn man auch mal einen Eintrag nicht verhindern konnte, eine Weitergabe innerhalb des Heims verhindern kann. Also, dass man die, die infiziert sind und infektiös sind, so schnell wie möglich abschotten kann ."