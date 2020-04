Corona: Katastrophenschutz übernimmt Notbetreuung in Pflegeheim

Auch andere Einrichtungen betroffen

Doch das Haus Sank Monika ist nicht das einzige Pflegeheim, das im Rhein-Sieg-Kreis betroffen ist. Die Zahl der Heime, in denen das Coronavirus festgestellt wurde steigt rasant: Waren es am gestrigen Mittwoch (08.04.2020) noch fünf betroffene Heime, so waren es am Donnerstag (09.04.2020) schon 16 Pflegeeinrichtungen.