Corona-Regeln missachtet: Polizei löst Partys in Opladen und Krefeld auf

Auf der Veranstaltung in Krefeld, die in einer Halle stattfand, waren nach Schätzungen der Polizei jedoch zwischen 250 und 300 Menschen. Bei der Auflösung der Party seien mehrere Beteiligte weggelaufen, um sich einer Personenkontrolle zu entziehen, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein Partygast habe sich gegen die Kontrolle gewehrt und sei gestürzt, wobei er sich am Arm verletzte. Eine Polizistin, die von einer flüchtenden Person umgerannt wurde, habe sich an der Hand verletzt.

Auf Instagram zu Party aufgerufen

Zu der Party soll nach Zeugenangaben über Instagram aufgerufen worden sein. Die Polizei stellte demnach gegen den Veranstalter sowie die Besucher Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Einige der Partygäste erwarten zudem Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung.

Bereits gegen 20.15 Uhr hatte der Ordnungsdienst der Stadt Leverkusen in der neuen Bahnstadt in Opladen eine Party mit rund 500 Teilnehmern in einem Park entdeckt. Offenbar aufgrund der Größe der Party stellte die Behörde ein Amtshilfeersuchen bei der Kölner Polizei, die daraufhin Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei nach Opladen schickte. Diese lösten rund zwei Stunden später gemeinsam mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes die Veranstaltung auf.

Polizei sucht nach zwei Männern wegen gefährlicher Körperverletzung

Als die Einsatzkräfte den Park erreichten, versuchten die Partygäste zu flüchten. Die Beamten stellten daraufhin die Personalien der verbliebenen Partygäste fest und fertigten neben Anzeigen gegen die Coronaschutzverordnung auch eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, auf der Campusallee einen 19 Jahre alten Leverkusener am Kopf verletzt zu haben. Einer der dunkelhaarigen Tatverdächtigen trug ein schwarzes T-Shirt und führte eine auffällige, rote Musikbox mit sich. Sein Alter wird auf Anfang 20 geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Stand: 27.06.2021, 14:18