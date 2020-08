Corona-Hotspot Gangelt: Ein halbes Jahr danach

Wenn es um den Ausbruch des Coronavirus geht, dann wird die kleine Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in einem Zug mit der Touristen-Hochburg Ischgl genannt. Nur: Gangelt kannte vorher niemand.

Ort wurde zum Hotspot

Auslöser für die Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen war wohl eine kleine Karnevalsveranstaltung Mitte Februar in der Ortschaft Langbroich-Harzelt. 300 Jecke feierten hier – mit dabei auch der Mann, der am 25. Februar 2020 mit seiner Ehefrau in das Erkelenzer Krankenhaus eingeliefert wurde – die ersten beiden Covid-19-Patienten in Nordrhein-Westfalen.