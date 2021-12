Omikron-Fall an Düsseldorfer Grundschule

Ein Grundschulkind in Düsseldorf ist mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Entsprechende Informationen liegen dem WDR vor. Die Stadt wollte den Fall bislang nicht kommentieren. Das Kind war in der vergangenen Woche nicht in einem Klassenzimmer mit Mitschülerinnen und Mitschülern gewesen - weil die Schule zuvor Vorsichtsmaßnahmen wegen der hohen Zahl an Coronafällen getroffen hatte.

Klassen seit einer Woche im Distanzunterricht

Seit Anfang November gab es an der Schule insgesamt 28 Coronafälle. Um die Infektionsketten zu brechen, hatte die Schulleitung die komplette vergangene Woche alle Klassen nach Absprache mit der Schulaufsicht in den Distanzunterricht geschickt.

Daraufhin gab es nach Angaben der Schulleiterin Widerstand von einigen Eltern, die auf den Präsenzunterricht und die Betreuung ihrer Kinder drängten. Die Schule hat seit heute wieder geöffnet. Wie es nun weitergeht, ist bislang unklar. Vertreter der Schulpflegschaft sprechen sich dafür aus, die Weihnachtsferien früher beginnen zu lassen.