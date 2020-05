"Es ist geil, wieder im Wasser zu sein!"

Schmittmann ist einer von Hunderten, die am Mittwoch (20.05.2020) wieder ins Strandbad Lörick gekommen sind. Das größte Düsseldorfer Freibad ist eines der wenigen in NRW , die von Mittwoch an wieder geöffnet haben.

Die drei Zeitfenster am Tag, für die sich jeweils bis zu 400 Badegäste online registrieren können, waren schnell ausgebucht. Bereits am frühen Morgen warteten Dutzende am Eingang.

Video starten, abbrechen mit Escape Freibäder öffnen: Schwimmen mit Einschränkungen. WDR aktuell. . Verfügbar bis 27.05.2020. WDR. Von Lucie Jäckels.

Viele Badegäste sind froh über Öffnung

" Super organisiert ", bedankt sich eine Schwimmerin, als sie das Bad wieder verlässt. Sie muss aber noch ihren Registrierungscode nennen, denn es muss für jeden Gast dokumentiert werden, wann er kommt und geht.

Ein- und Auslass dauern deshalb länger als üblich, was alle aber gelassen hinnehmen. " Wir bekommen bisher wirklich eine tolle Resonanz ", erklärt Bäder-Sprecherin Lena Eich am Mittag.

Im Schwimmerbecken sind die Bahnen für gemütliche und schnellere Schwimmer unterteilt. Schilder weisen darauf hin, dass alle in einem Kreisverkehr schwimmen sollen, damit der Abstand eingehalten werden kann.

Schilder am Beckenrand zeigen, wie die Gäste schwimmen sollen

" Man muss immer mal wieder gucken mit dem Abstand, das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig ", meint Hilli Hassemer, die seit 20 Jahren regelmäßig ihre Bahnen im Strandbad zieht. " Es ist einfach geil, wieder im Wasser zu sein ", freut sich Markus Barkenkrodt, der auf der Nebenbahn eine Pause am Beckenrand macht.

Abstandskontrolle mit Poolnudel

Rund um das Becken beobachten mehrere Schwimmmeister, ob sich alle an die Abstandsvorgaben halten. Einer von ihnen, Karsten Mauritz, trägt dabei eine so genannte "Poolnudel" bei sich: " Die ist passenderweise 1,50 Meter lang, damit können wir unsere Gäste nochmal darauf hinweisen, wenn der Abstand mal nicht eingehalten wird. Bislang läuft aber alles problemlos. "

In den Umkleidebereich dürfen maximal acht Leute gleichzeitig, und auch nur mit Maske, auch hier kontrolliert eine Mitarbeiterin den Einlass. Viele Badegäste wollen sich aber nicht in die Warteschlange stellen und ziehen sich stattdessen im Freien um.

Viele ziehen sich statt in den Umkleiden im Freien um

Die Atmosphäre ist trotz der Corona-Regeln gelassen und entspannt, viele scheinen einfach froh, dass das Bad jetzt überhaupt wieder offen hat. Für den morgigen Feiertag sind alle Zeitfenster im Strandbad Lörick schon seit Tagen ausgebucht.