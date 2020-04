Corona: Zwei Tote und 26 Infizierte in Mönchengladbacher Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Mönchengladbach-Wickrath sind am Wochenende zwei Bewohnerinnen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte die Stadt am Sonntag (05.04.2020) mit. Die beiden Frauen waren 90 und 98 Jahre alt.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass zwei Mitarbeiter des Heims mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Gesundheitsamt der Stadt hatte daraufhin den Wohnbereich, in dem die beiden tätig waren, isolieren lassen.

34 weitere Bewohner infiziert

Außerdem wurden alle 34 Bewohner dieses Bereich getestet. Das Ergebnis: 26 weitere Bewohner sind ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert, zwei wurden negativ getestet, bei den anderen stehen die Testergebnisse noch aus.

Wie es den Infizierten jeweils geht, ist nicht bekannt. Die Stadt teilte aber mit, dass nicht alle von ihnen auch tatsächlich Symptome aufweisen. Die Stadt hat bei einer Kontrolle am Sonntag (05.04.2020) festgestellt, dass alle Isoliervorgaben eingehalten werden.

Stand: 06.04.2020, 05:35