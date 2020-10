Corona-Maßnahmen in Wuppertal deutlich ausgeweitet

Neue Corona-Testzentren in Wuppertal

Heute geht in Wuppertal außerdem der erste von insgesamt zwei "Walk-in-Containern" an den Start, in dem sich die Wuppertaler auf Corona testen lassen können. Standort ist der Parkplatz am Schauspielhaus im Stadtteil Elberfeld. Das zuständige Labor verspricht ein Testergebnis innerhalb von 24 bis 36 Stunden.

Ein zweiter Corona-Test-Container soll in den kommenden Tagen im Zentrum des Stadtteils Barmen aufgestellt werden.

Bislang hatte im Bergischen nur Remscheid einen solchen "Walk-In-Container" angeboten. Diese Teststation war wegen der langen Schlangen und Überfüllung in den vergangenen Tagen oft in der Kritik.

Gesundheitsamt bekommt mehr Soldaten

Wie auch in vielen anderen NRW -Städten unterstützen auch in Wuppertal Soldaten der Bundeswehr die Mitarbeitenden des Gesundheitsamts, die Kontakte der Neuinfizierten nachzuverfolgen. Neben den bereits zehn eingesetzten Soldaten sollen noch weitere zehn hinzukommen, teilte die Stadt am Dienstag (20.10.2020) mit.

Steigen die Infektionszahlen in Wuppertal weiter, könnten es bis zu 50 werden.