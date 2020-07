Krefeld: Corona-Massentests im Bahnwerk

Im Werk der DB Fahrzeuginstandhaltung in Krefeld sollen rund 550 Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden. Das hat die Stadt entschieden, nachdem dort acht Infektionen bekannt geworden waren. Am Dienstag (21.07.2020) und am Mittwoch (22.07.2020) soll es in dem Werk deshalb Massentests geben.

Abstriche und FFP2 -Masken

Das Krefelder Gesundheitsamt sagt, dass die ersten Infektionen bereits vergangene Woche gemeldet wurden. Als die Zahl anstieg, habe die Deutsche Bahn bereits selbst 100 direkte Kontaktpersonen der betroffenen Mitarbeiter getestet – ein neuer Fall sei nicht dabei gewesen.

Sicherheitshalber will das Gesundheitsamt jetzt deutlich mehr Abstriche machen. Ein mobiles Team der Stadt testet die Bahn-Mitarbeiter – rund 550 der etwa 1.400 Beschäftigten. Die Ergebnisse werden Ende der Woche erwartet. Auf Anordnung der Stadt müssen die Mitarbeiter in dem Ausbesserungswerk vorerst FFP2 -Masken tragen.

Keine Einschränkungen im Bahnverkehr

Die Deutsche Bahn hat für die Mitarbeiter auch Homeoffice angeordnet. Zusätzlich wird die Fertigung in dem betroffenen Bereich unterbrochen. Bis auf Weiteres soll es im Werk auch keinen Kundenverkehr geben.