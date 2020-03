Deutsche in Mailänder Quarantäne: "Gespenstisch"

In Italien sind alle Schulen für eine gute Woche geschlossen worden - eine Vorsichtsmaßnahme, mit der die Behörden die Verbreitung des Coronavirus eindämmen wollen. Das trifft auch die deutschen Schulen in Italien und damit Isabel Heß aus NRW, die in Mailand unterrichtet. Sie erzählt über Skype, wie es sich in den "Corona-Ferien" aushalten lässt.

WDR: Frau Heß, wie haben Sie davon erfahren, dass Sie frei haben?

Isabel Heß: Wir haben erst in der Zeitung davon gelesen, dass das Virus uns hier in Italien erreicht hat und einige Regionen hier rund um Mailand quasi abgeriegelt sind. Dann gingen schon die Spekulationen los. Am nächsten Tag kam die Nachricht von unserer Schulleiterin, dass unsere Schule, genau wie alle anderen in der Lombardei, erst mal für eine Woche geschlossen bleibt.

WDR: Wie lebt es sich in Mailand mit Corona?

Heß: Es ist sichtbar und zum Teil auch gespenstisch. Zum Teil hat man den Eindruck, dass das Leben weiter geht, es sind Leute auf der Straße, wenn auch weniger als sonst und durchaus einige mit Masken. Wir leben aber auch direkt an der Mailänder China-Town, und da sind die Läden und Restaurants geschlossen. Das ist sonst ein sehr lebhaftes Viertel, und da ist quasi gar nichts mehr los. Die Straßen sind leergefegt, und das ist ein bisschen gespenstisch.

WDR: Ihre Kinder haben auch Corona-Ferien. Hocken Sie da jetzt aufeinander?

Heß: Meistens ist es ein bisschen anstrengend. Mein Mann ist auch Lehrer, und wir sind alle zuhause. Die Kinder bekommen ihre Aufgaben, die sie brav machen, genau wie ich Aufgaben an meine Schüler schicke. Aber das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, und da muss man sehen, wie man sie beschäftigt - besonders, wenn das Wetter schlecht ist.

WDR: Müssen sie den Kontakt zu anderen vermeiden, oder dürfen Kinder kommen?

Heß: Zu uns dürfen Kinder kommen, allerdings nur einzeln. Man soll ja Menschenansammlungen vermeiden. Aber es gibt auch Freunde oder deren Eltern, die das nicht wollen und auch nicht möchten, dass Kinder zu ihnen nach Hause kommen.

Stand: 05.03.2020, 19:35