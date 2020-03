Alemannia Aachen drohen Verluste von 400.000 Euro durch Corona-Krise

Die Corona-Krise bedroht die Existenz der Alemannia Aachen. Sollte die Saison in der Fußball-Regionalliga-West nicht zu Ende gespielt werden, könnte das laut Geschäftsführer Martin vom Hofe den finanziellen Ruin bedeuten.

Einzige Rettung: Finanzhilfe vom DFB

Der Alemannia droht der Verlust von grob gerechnet 400.000 Euro, sollten die noch ausstehenden fünf Heimspiele nicht mehr stattfinden. Dann würden nicht nur Einnahmen fehlen, auch Dauerkarteninhaber müssten vielleicht entschädigt werden. Die wohl einzige Rettung in diesem Fall wäre der deutsche Fußball-Bund, der Finanzhilfen für die Vereine schon prüfen lässt.

Verluste für Ladies in Black zu verkraften

Die Ladies in Black dagegen können das vorzeitige Saisonaus in der Volleyball-Bundesliga finanziell verkraften. Man habe gut gewirtschaftet, so Geschäftsführer Sebastian Albert. Die Einnahmen in den Play-Off-Spielen wären nur ein Bonus gewesen.

Stand: 16.03.2020, 12:02