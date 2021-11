426 Corona-Infektionen am 11.11. in Köln

Beim überwiegenden Teil der Erkrankungen handele es sich um milde Verläufe, so das Gesundheitsamt der Stadt. Nur ein Mensch habe im Krankenhaus behandelt werden müssen.

80 Prozent derjenigen, die sich infiziert haben, gaben an, in Innenräumen gefeiert zu haben. Also in Gaststätten, Sälen oder privaten Feiern. Lediglich zwölf Prozent sagten, sie hätten ausschließlich draußen gefeiert. Für die Stadt Köln ist 426 damit keine signifikante Zahl. Es zeige sich vielmehr, so der Stadtsprecher Alexander Vogel, dass die Sessionseröffnung nicht zu einem Superspreader-Event geworden sei.

Der vielbefürchtete Superspreader-Event ist, zumindest nach heutigem Stand, ausgeblieben. Alexander Vogel, Stadtsprecher

An einem normalen Tag im November infizieren sich in Köln derzeit 400 bis 550 neu mit dem Corona-Virus. Man könne also nicht von einem sprunghaften Anstieg sprechen, so Alexander Vogel. Allerdings wies er auf das Risiko von Karnevalsfeiern in Innenräumen hin. Egal wie gut die Sicherheitskonzepte seien, gebe es keine hundertprozentige Garantie.