In wenigen Wochen: Corona-Impfstoff aus Wuppertal

Wuppertal wird wohl noch in diesem Jahr zum Produktionsstandort für einen Impfstoff gegen Corona. Das chinesische Pharma-Unternehmen WuXi Biologics will schon in wenigen Wochen Produktionsanlagen auf dem Gelände der Bayer AG übernehmen. Derzeit bereiten Bayer-Mitarbeiter mit Hochdruck die Übergabe vor.

Impfstoff wird auf Bayer-Gelände produziert

WuXi, ein weltweit agierendes Unternehmen mit 6.600 Mitarbeitern, will in Wuppertal Wirkstoffe im Auftrag anderer Pharma-Konzerne herstellen, und zwar für den Weltmarkt. In einer Anlage in Leverkusen, ebenfalls auf dem Bayer-Gelände, werde man dann den eigentlichen Impfstoff produzieren. Wenn die Behörden zustimmen, könnte die Produktion noch im Dezember starten.

Gebäude bislang ungenutzt

Aber bis dahin gibt es noch viel Arbeit, vor allem auch für Bayer. Produziert werden soll der Corona-Impfstoff nämlich in einem erst zwei Jahre alten, bislang ungenutzten Gebäude auf dem Wuppertaler Bayer-Gelände. Ursprünglich sollte hier einen Blutgerinnungswirkstoff mit dem Namen Faktor VIII produziert werden. Nachdem Bayer das 500 Millionen Euro teure Gebäude fertig gestellt hatte, entschied der Konzern, die Anlagen stillzulegen. Aus strategischen Gründen.

Einarbeitung der chinesischen Kollegen

Bayer hat in den vergangenen Wochen die bestehenden Anlagen wieder hochgefahren und die biotechnologische Produktion vorbereitet. In den nächsten Monaten wird ein Bayer-Team die chinesischen Kolleginnen und Kollegen einarbeiten.

WuXi verspricht 200 qualifizierte Jos in Wuppertal

Bayer kooperiert mit Curevac

WuXi Biologics will in Wuppertal 200 neue qualifizierte Stellen für die Produktion von Impfstoffen und anderen Substanzen schaffen. Dabei setze man vor allem auf Arbeitskräfte aus der Region, sagt Chris Chen, Geschäftsführer des chinesischen Unternehmens.

Oberbürgermeister: Positives Signal

Nicht nur deshalb freut sich Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind über die Aktivitäten bei Bayer. Die Entwicklung sei ein „Mut machendes Signal für den Pharma-Standort Wuppertal“. Sie belege die Zukunftsfähigkeit der Stadt als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort.

Bayer plant eigene Impfstoffproduktion

Neben dem Engagement von WuXi Biologics plant nämlich Bayer selbst auch die Produktion eines Corona-Impfstoffs. Hier arbeitet Bayer mit dem Tübinger Unternehmen CureVac zusammen, dessen Impfstoff möglicherweise im Sommer zugelassen wird.