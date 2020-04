Nach den Finanzhilfen für Unternehmen und Selbstständige fordern zunehmend auch Kommunen in unserer Region finanzielle Unterstützung. Die Pandemie brächte für alle Städte und Gemeinden große Belastungen, sagt der Städte- und Gemeindebund.

Schon jetzt zeichneten sich erhebliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer ab, sagen beispielsweise die Bürgermeister in Aachen, Alsdorf und Eschweiler. Hinzu kämen Rückgänge bei Kitabeiträgen sowie Einnahmeverluste bei Bibliotheken, Schwimmbädern und Theatern. Vielerorts steigen schon jetzt die Ausgaben für die Krisenbewältigung. Zum Beispiel in Gesundheitsämtern oder im Zusammenhang mit den Ausgaben bei Hartz IV - etwa bei der Unterbringung.

Land will helfen

Die nordrhein-westfälische Ministerin für Kommunales, Ina Scharrenbach, hat den Städten und Gemeinden in unserer Region finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung der Coronakrise angeboten. Doch das erste Angebot reiche nicht, so der einhellige Tenor. Die angebotenen Hilfsgelder seien nur ein erster Schritt, sagt auch der Sprecher der Bürgermeister in der Städteregion, Alfred Sonders.

Schulden sollen bis 2075 abgetragen werden

Der Plan des Landes sieht vor, bis 2025 alles, was in der Corona-Krise zusätzlich angefallen ist, in Sonderhaushalten zu parken und danach über 50 Jahre abzuschreiben. Das sei aber zu kurz gegriffen, sagt Sonders. In die Abzahlungen ab 2025 müssten auch die Altschulden der Kommunen mit rein. Zusätzlich sollten sich Bund, Land und Kommunen die Schuldentilgung anschließend teilen und gemeinsam abbezahlen.