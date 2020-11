Corona-Exponate im Bonner Haus der Geschichte

Bierkranz vom Superspreader -Event

So wie in dem Bierkranz von der Karnevalssitzung in Gangelt im Kreis Heinsberg, auf der sich etliche Menschen infiziert hatten und die als erstes Superspreader-Event Deutschlands gilt.

Der Präsident des Karnevalvereins hat dem Museum neben dem Bierkranz auch seine eigene Narrenkappe überlassen. Beides wandert ins Depot des Museums. Als Sinnbilder für den Beginn der Pandemie in Deutschland.

Bierkrug mit historischer Bedeutung

Dietmar Preißler und sein Team suchen Objekte, die die historische Bedeutung von Corona deutlich machen. Wie dieser Bierkrug - hergestellt für das Oktoberfest 2020. Genau wie Tausende andere wurde er nie benutzt.

Corona macht die Menschen kreativ

Corona hat aber nicht nur dafür gesorgt, dass unzählige Feste nicht gefeiert wurden. Die Einschränkungen haben die Menschen auch kreativ gemacht.

Als Beispiel nennt Dietmar Preißler eine Gemeinde in Bonn: " Die kam auf die Idee, sich 80 Liter Wasser weihen zu lassen und eine Firma in Köln hat dieses Weihwasser to go gemacht, in Form eines Erfrischungstuches. Wir im Haus der Geschichte haben das um zu zeigen, wie geht man mit Ritualen um ."

Geschichte für die Nachwelt festhalten

Eine Ausstellung der Gegenstände ist vorerst nicht geplant. Ersteinmal geht es den Historikern nur darum, aussagekräftige Dinge zu sammeln und ihre Geschichte für die Nachwelt festzuhalten.

Mehr als 400 Objekte haben sie schon. Aber sie suchen weiter, bevor die Dinge auf dem Müll landen, denn sie seien " rastlos tätig, um das kulturelle Gedächtnis der Republik aufzubauen ."

In Bezug auf die Coronakrise hätte Dietmar Preißler gerne die erste Impfdosis.