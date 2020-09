Corona-Proteste: Radikale Reichsbürgerin in der Eifel?

In Berlin schrie Frau K. ins Mikrofon auf einer Bühne, dass sie sich " ihr Haus zurückholen " wollen. In der Szene um Rechtsextremisten und Verschwörungserzählern wurde die Aktion schnell als "Sturm auf den Reichstag" stilisiert. Erst heute wurde ein YouTube-Video mit dem Titel "Bundesverdienstkreuz für Tamara K.?" veröffentlicht.

"Im absolut rechtsradikalen Bereich"

Eigentlich wohnt Tamara K. in einem Haus in Roetgen, einem Ort in der Eifel mit etwa 8.500 Einwohnern. In Roetgen gibt es nur wenige Corona-Fälle. Viele Bürger engagierten sich in der Flüchtlingshilfe, berichtet der Grünen-Politiker Bernhard Müller. Er kenne Tamara K. zwar nicht persönlich, wisse aber, dass sie sich für Naturschutz eingesetzt hat. Inzwischen sei sie " im absolut rechtsradikalen Bereich ".

Eine Person gilt als Reichsbürger/in

Laut Verfassungsschutzbericht NRW gilt in dem Eifeldorf Roetgen genau eine Person als der Reichsbürgerbewegung zugehörig. Ob damit Tamara K. gemeint ist, ist nicht bekannt. Fakt ist: Reichsbürger lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ab, ebenso unser Rechtssystem. Zudem sprechen sie den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation ab.