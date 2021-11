Für Transporte von Intensivpatienten über größere Distanzen - wenn zum Beispiel in einer Region alle Intensivbetten voll sind - hält das BBK Hubschrauber und Flugzeuge in Bereitschaft. „ Wir rechnen fest damit, dass wir diese Transportmittel in den nächsten Wochen dringend brauchen und einsetzen werden “, so BBK -Präsident Schuster.

Stand: 17.11.2021, 14:12