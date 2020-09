Continental-Mitarbeiter in Aachen demonstrieren gegen Werksschließung

Noch haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Die Mitarbeiter von Continental setzen auf Verhandlungen mit der Betriebsleitung Ende des Monats. Bis dahin wollen sie alles geben, um sich so unverzichtbar zu machen wie möglich.

Sie kamen mit ihren Familien, um zu demonstrieren, dass auch deren Zukunft von dem Erhalt des Werks in Aachen abhängig ist. Mit Spruchbändern und Pfeifkonzerten wollten sie der Konzernleitung in Hannover Druck machen. Continental in Aachen schreibe schließlich schwarze Zahlen, so betonten sie immer wieder. Ihre Jobs würden reiner Profit-Gier zum Opfer fallen, war der meistgenannte Grund für die Proteste.

Obwohl die Veranstaltung erst vor zwei Tagen von Continental-Mitarbeitern privat geplant worden war, waren mehr als 500 Beschäftigte und ihre Familien dem Aufruf gefolgt. Ursprünglich wollten die Mitarbeiter des Reifenherstellers sich auf einem Supermarkt-Parkplatz treffen. Doch in letzter Minute hatte die Sicherheitsabteilung des Aachener Continental-Werks gestattet, den Parkplatz des Betriebes zu nutzen. Ob das Werk tatsächlich Ende 2021 schließen wird, davon hoffen die Mitarbeiter die Konzernleitung bei weiteren Verhandlungen Ende des Monats abbringen zu können.