Continental-Gelände in Aachen verkauft

Das Areal des früheren Werksgeländes ist riesig: 160.000 Quadratmeter in Nähe des Bahnhofes Aachen-Rothe Erde. Insgesamt 27 Hallen stehen auf dem Grundstück, das sich über mehrere Straßen erstreckt.

Etwa 1800 Menschen stellten hier einmal Autoreifen her. Viele Generationen machten den oft stinkigen Job im Schichtdienst. Als die Gerüchte aufkamen, dass der Standort Aachen geschlossen wird, protestierten sie vor den Werkstoren.

Weinende Mitarbeiter

Die Beschäftigten standen zu hunderten Tag und Nacht mit Protestplakaten vor ihrem Unternehmen. Als der Aufsichtsrat in Hannover im September 2020 dann tatsächlich das Aus für Aachen bekanntgab, brannten Kerzen. Mitarbeiter und ihre Familien hatten sie dort aufgestellt.

Die Begründung für die Schließung: Das Reifenwerk in Aachen sei mit einem Produktionsvolumen von acht Millionen Pkw-Reifen pro Jahr "das kleinste und zudem der kostenintensivste Standort im gesamten europäischen Produktionsnetzwerk des Unternehmens", hieß es in der Mitteilung.Nach vielen Weiterqualifikationen der Mitarbeiter wurde die Reifenproduktion Ende 2022 endgültig eingestellt.

Industriegelände liegt brach

Was bleibt, ist das große Produktionsgelände. Der Kaufvertrag des Areals ist wenige Stunden vor Jahreswechsel von einer Schwestergesellschaft der Landmarken AG und dem Reifenhersteller Continental unterzeichnet worden. Künftig soll es als C-Werk - in Anlehnung an den früheren Namen - in Aachen bekannt werden.

Das Continental-Gelände in Aachen

Als Vorbild dient Landmarken das ehemalige Opelwerksgelände in Bochum, das der Projektentwickler selber mitkonzipiert und vermarktet hat. Dort haben sich inzwischen viele Firmen angesiedelt. Das soll auch in Aachen so werden, hoffen die Vertragsunterzeichner.

Was kommt nach den Reifen?

Unternehmen aus allen Branchen könnten sich hier von jetzt an ansiedeln. Auch die Herstellung und Verarbeitung von Kautschukprodukten sei Landmarken zufolge möglich. Die Stadt Aachen und die Wirtschaftsförderung sind mit im Boot. Bislang seien schon erste Gespräche mit Interessenten geführt worden.

Zum 1. Juli ist dann die offizielle Übergabe des Geländes geplant. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Für den Reifenhersteller Continental ist damit der "Veräußerungsprozess" abgeschlossen. Die mehr als 90 Jahre alte Reifenproduktion am Standort ist dann offiziell Geschichte.