Vor 20 Jahren: Als der Concorde-Absturz Mönchengladbach ins Mark traf

Schwarze Trümmerteile, eine kilometerhohe Rauchsäule, verbrannte Erde - Monika Bartsch erinnert sich noch genau an den Schock, den die Bilder vom Absturz der Concorde vor genau 20 Jahren bei ihr auslösten: "Für mich war das nicht irgendein Flugzeugunglück - ich dachte, da ist mein Büroleiter an Bord." Wenig später erfuhr die damalige Oberbürgermeisterin von Mönchengladbach, dass ihr Kollege für denselben Tag einen anderen Flug von Paris nach New York gebucht hatte – was ihm das Leben rettete.

Reisegruppe wollte zur Kreuzfahrt fliegen

"Das ist uns unter die Haut gegangen"

Dennoch traf der Concorde-Absturz am 25. Juli 2000 Mönchengladbach ins Mark: Von den 113 Todesopfern stammten 13 aus der Stadt. Alle Passagiere gehörten zu einer Reisegruppe, die in New York gemeinsam zu einer Kreuzfahrt starten wollte. "Das ist uns allen hier unter die Haut gegangen" , erinnert sich Monika Bartsch. Denn es waren viele stadtbekannte Persönlichkeiten unter den Opfern, darunter mehrere Unternehmer und Lehrer mit ihren Familien. Zu der Trauer, sagt die 71-jährige frühere Oberbürgermeisterin, sei damals das Entsetzen über manche Boulevard-Reporter gekommen: "Die haben nicht einmal davor zurückgeschreckt, bei den Hinterbliebenen im Vorgarten zu stehen. "

Jahrestag wird in aller Stille begangen

Für die Stadt war die Organisation der zentralen Trauerfeier deshalb eine Herausforderung: Die Hauptkirche in Rheydt wurde von Sicherheitsdiensten und mit Sichtwänden abgeschirmt, Zutritt hatten nur Hinterbliebene. Bartsch stellte sich nach dem Gottesdienst Fragen von Journalisten, um die Angehörigen zu schützen. Der 20. Jahrestag des Unglücks soll in aller Stille begangen werden.