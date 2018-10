Zum 18. Mal ist am Sonntagabend (08.10.2018) der Deutsche Comedypreis in Köln verliehen worden. Der Sonderpreis ging in diesem Jahr an die Kabarettistin Gerburg Jahnke. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Moderation der ARD-Comedyshow "Ladies Night". Die Laudatio hielt Comedian Mario Barth, er selbst ging in diesem Jahr leer aus. Zum ersten Mal wurde die Preisverleihung live im Fernsehen übertragen, aus einem Fernseh-Studio in Köln-Mülheim.

Carolin Kebekus gewinnt zum sechsten Mal in Folge

Durch die Preisverleihung, die zum ersten Mal live übertragen wurde, führte Carolin Kebekus. Sie moderierte nicht nur, sondern räumte gleich selbst zwei Preise ab. Unter anderem in der Hauptkategorie "Beste Komikerin", damit gewinnt sie bereits zum sechsten Mal in Folge.