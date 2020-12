NRW verbietet Bier aus Hessen: "Colonia" zu kölsch

Das " Colonia " nimmt für sich in Anspruch, im Charakter " an ein Kölsch in seiner ursprünglichen klassischen Form " zu erinnern. Auf dem Etikett ist die Kontur des Kölner Doms zu sehen.

Für das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ( LANUV ) ist das ein Unding: Verbraucher könnten es für ein echtes Kölsch halten. Per Allgemeinverfügung hat das Landesamt den Verkauf untersagt.

Kölsch soll aus Köln kommen

Der Grund: Das "Colonia " stammt von einer Brauerei aus Frankfurt am Main. Als echtes Kölsch darf aber nur Bier vermarktet werden, das in Köln und Umgebung gebraut wurde.

Das "Colonia"-Bier darf in NRW nicht verkauft werden