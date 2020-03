Colonia Dignidad: Von Siegburg nach Chile

Vizechef lebt heute in Krefeld

Nach Schäfers Verhaftung und Tod in Chile im Jahr 2010 endet die Geschichte zumindest vorläufig in NRW , diesmal in Krefeld. Hierhin floh 2011 der einstige Arzt und Vizechef der Kolonie, Hartmut Hopp, nach seiner Verurteilung in Chile. Alle Bemühungen der Krefelder Staatsanwaltschaft, die Haftstrafe auch in Deutschland vollstrecken zu können, schlugen fehl. 2019 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.