"Viele.Gemeinsam.Stark." - Der CSD in Zeiten von Corona

" Auch in diesem Jahr können und müssen wir ein Zeichen setzen", sagt Uwe Weiler vom Kölner Lesben- und Schwulentag , "natürlich so, wie es unter Coronabedingungen möglich ist ". Am Wochenende finden so gleich mehrere kleinere Veranstaltungen statt, los geht es am Freitagabend mit der "Cologne Pride Show" in der Lanxess Arena. " Es ist eine Show für, von und mit Menschen der Community. Eine Show für die Akzeptanz jeder Lebens- und Liebesform. Eine Show, um die Diversität zu feiern". Unter anderem treten die Schlagersängerinnen Kerstin Ott und Michelle auf.

Platz für ernste Töne

Normalerweise findet die Aktion auf dem Kölner Heumarkt statt