Cold Cases in Köln - Nach 50 Jahren Tätern auf der Spur!

Markus Weber, der Leiter der neuen fünfköpfigen Ermittlungsgruppe ist sicher: " Es gibt Chancen, auch nach vielen Jahren Taten aufzuklären und Täter zu fassen.“ Der erfahrene Mordermittler weiß, dass der Polizei heute viel feinere Methoden zur Verfügung stehen, um Spuren zu analysieren. "Beispielsweise hat sich die gesamte Technik um den genetischen Fingerabdruck weiterentwickelt. Heute können wir kleinste DNA-Spuren finden und auswerten. Das macht es einfacher, Täter zu finden“, sagt Kriminalist Weber dem WDR.

Mordfall aus dem Jahr 1991 bewegt Ermittler

"Außerdem gehen wir davon aus, dass Zeugen, die damals nicht mit der Polizei reden wollten, heute bereit sind auszupacken“.

Weber und sein Team werden sich Fälle vornehmen wie den mutmaßlichen Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar. Zeugen hatten die Tote am 17. Oktober 1991 an der Stadtbahnhaltestelle Poll-Autobahn im Kölner Stadtteil Poll gefunden. Wahrscheinlich war sie hier am Abend zuvor von einem bislang unbekannten Sexualtäter überfallen und getötet worden.

Die Polizei hat den Fall bisher nicht geklärt.

Massentests auch Jahrzehnte nach der Tat möglich

Ermittler hatten damals am Tatort Blutspuren des Täters gefunden. Doch erst Jahre später war es möglich, daraus den genetischen Fingerabdruck zu isolieren. " Wir werden jetzt die Zeugen von damals noch einmal befragen; Bekannte, Verwandte, Passanten, Nachbarn aufsuchen“ , sagt der Leiter der Ermittlungsgruppe Markus Weber. "Wenn all das zu nichts führt, könnten wir am Ende versuchen, den Täter mit einem DNA-Reihentest zu finden“.

Täter sollen sich nicht sicher fühlen

Der Fall Secking Caglar ist einer von fast 200, mit denen sich die fünf Kriminalisten in den kommenden Jahren beschäftigen werden. "Wie lange die Ermittlungsgruppe für ihre Arbeit brauchen wird, wissen wir heute nicht“, sagt der Kölner Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker. "Wir wollen, dass die Täter von damals wissen, sie müssen immer damit rechnen, dass wir sie fassen. Und wir wollen auch den Angehörigen der Opfer das Signal senden, dass für uns die Fälle erst abgeschlossen sind, wenn wir sie aufgeklärt haben“.

Die Täter müssen auch 50 Jahre nach der Tat noch damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen. Denn Mord verjährt nicht.