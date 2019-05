c/o pop-Konzert in Kölner Dönerbude

Die c/o pop ist umgezogen, vom Belgischen Viertel nach Ehrenfeld. Und das dortige Bürgerzentrum ist so was wie die Schaltzentrale des diesjährigen Musikfestivals. Doch viele Konzerte finden an eher außergewöhnlichen Orten statt, zum Beispiel in der Dönerbude, im Modegeschäft oder dem Büdchen. Die Macher des Festivals versprechen so gewohnte Livemusik in ungewohnter Atmosphäre.