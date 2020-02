Nach CNN-Empfehlung: Wuppertal als Reiseziel gefragt

Die Wuppertaler Stadthalle

Es ist eine exklusive Stadtführung, die Reisejournalistin Christiane Neubauer von der "Neuen Züricher Zeitung" an diesem Tag mitmachen darf. Sie wird vom Chef des Stadtmarktetings persönlich durch Wuppertal gefahren. Der Geschäftsführer, Martin Bang, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Selbst leerstehende, eher hässliche Gebäude ergeben für ihn einen "spannenden Wechsel" zu modernen oder sanierten Häusern. Und tatsächlich ergeben seine Worte einen Sinn: Zwischen altem Postverteilzentrum und 70er Jahre Sparkassenturm "leuchtet" die historische Stadthalle praktisch im Stadtbild.

Trend: Neben dem touristischen Trampelpfad

Christiane Neubauer im Gespräch mit Martin Bang