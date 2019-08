In der Innenstadt wird ab Sonntag (01.09.2019) sieben Monate lang eine neue Verkehrsführung auf dem City-Ring getestet. Deutliche Kritik wird an den Änderungen für die Kaiserstraße geübt. Deswegen hat die Stadt Bonn am Mittwoch (28.08.2019) eine Bürgerinformation durchgeführt.

60 Parkplätze gestrichen

Fahrräder und Busse sollen deutlich mehr Platz bekommen. Eine breite Spur Richtung Süden teilen sich Busse und Fahrradfahrer, Richtung Innenstadt führt ein eigener Fahrradweg. Auf der Bürgerversammlung haben rund 180 Teilnehmer die neue Verkehrsführung in der Innenstadt schwer kritisiert.