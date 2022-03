Circular Valley: Nachhaltige Startups aus aller Welt in Wuppertal

Ein Pulver, um Obst und Gemüse haltbarer zu machen, Lederalternativen aus Pflanzenfasern oder Dachziegel, die aus Plastikflaschen hergestellt werden, all das sind nur einige der Erfindungen der Startups, die Circular Valley in Wuppertal eingeladen hat.

Zwei Monate lang haben die Gründerinnen und Gründer jetzt Zeit zum Austausch. Außerdem bekommen sie Trainings. Kontakte zu Wirtschaft und Forschung spielen dabei eine zentrale Rolle. So sollen die Unternehmen unterstützt werden, ihre umweltschonenden Produkte in Wuppertal und angrenzenden Regionen vermarkten zu können.

Pulver gegen Plastikmüll und Lebensmittelverschwendung

Sani Nababa Abdulmumini, Gründer aus Nigeria

Sani Nababa Abdulmumini aus Nigeria will den Plastikmüll vermeiden, der durch das Einschweißen von Obst und Gemüse entsteht. Er hat ein Pulver erfunden, das mit Wasser gemischt auf Früchte und Gemüse aufgesprüht werden kann und diese haltbar machen soll.



Das genaue Rezept ist sein Geheimnis, aber einige Zutaten sind getrocknete und gemahlene Wurzeln, Kräuter, Samen und Blätter. Dadurch werde auch verhindert das Obst und Gemüse in den Regalen der Supermärkte schlecht werde.

Neue Produkte aus altem Plastik

Frank Kamugyisha, Gründer aus Uganda

Dachziegel aus Plastikmüll, das ist die Geschäftsidee von Frank Kamugyisha. In Uganda ist er Chef von 13 Angestellten. Dazu beschäftigt er etwa 150 Frauen und junge Menschen, die Plastikmüll sammeln. Durch Circular Valley bekam er Kontakt zu einem Unternehmen hier, dass seine Ziegel für Schulprojekte in Tansania bestellen wird.



Seit Sommer 2021 gab es zwei Gruppen von Startups, die in Wuppertal gecoacht wurden. Aus der ersten Gruppe konnten gleich mehrere Gründer und Gründerinnen Partner für ihre Produkte finden. Und eine Firma aus Frankreich will sich in der Region mit einer Fabrik zum Recyclen von Fotovoltaikanlagen ansiedeln.