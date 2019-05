Zum 16. Mal startet am Freitag (31.05.2019) der Christopher Street Day ( CSD ) in Düsseldorf. Über das gesamte Wochenende findet am Johannes-Rau-Platz in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm statt.

In diesem Jahr kein gesondertes Motto

Bisher stand der CSD in Düsseldorf immer unter einem Motto. Die Veranstalter verzichten in diesem Jahr darauf und stellen die Veranstaltung in Bezug zu den Aufständen an der Stonewall-Inn-Kneipe vor 50 Jahren.

Das Stonewall Inn ist eine Bar in der Christopher Street in New York. Die Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen der LGBTIQ -Community und Beamten der New-Yorker-Polizei gelten als Gründungsanlass des CSD , der mittlerweile in vielen Städten auf der Welt gefeiert wird.

Gottesdienst und traditioneller Demo-Zug

In der Neanderkirche an der Bolkerstraße in der Düsseldorfer Altstadt findet anlässlich des CSD am Freitag ein ökumenischer Gottesdienst statt. Sowohl die katholische, als auch die evangelische Jugend sowie das Jugendzentrum PULS und die Aidshilfe Düsseldorf organisieren die Messe.

Am Düsseldorfer Rathaus hängt die Regenbogenfahne.

Am Samstag wird traditionell ein Demonstrationszug durch die Stadt ziehen. Von der Friedrich-Ebert-Straße aus zieht dieser über die Königsallee in die Altstadt. Besonders in den Fokus nehmen die Organisatoren in diesem Jahr Homo- und Transphobie am Arbeitsplatz und in Schulen. Außerdem sollen diskriminierende Aussagen in Sportstadien und homophobe Haltungen von diversen Religionsgemeinschaften thematisiert werden.

Unterstützung durch die Stadt Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf unterstützt die Organisatoren. Oberbürgermeister Thomas Geisel tritt, als Schirmherr der Veranstaltung, am Samstag auf dem Johannes-Rau-Platz auf. Zusätzlich wird die Regenbogenfahne am Rathaus gehisst.

Die Veranstalter rechnen auch in diesem Jahr mit rund 100.000 Besuchern über das ganze Wochenende.

Stand: 31.05.2019, 16:10