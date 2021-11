Christkindpostamt in Engelskirchen gestartet

Die Briefe und Karten aus aller Welt lagern in gelben Plastikkästen der Post und verteilen sich nach und nach auf die Schreibtische der himmlischen Helferinnen. 17 sind es in diesem Jahr in der Christkindpostfiliale. Und wegen Corona arbeiten sie im Schichtdienst.

Wünsche vom Kaninchen bis zur Kuschelsocke

Materielle Wünsche, von der Kuschelsocke bis zum Kaninchen, stehen auf fast jedem Wunschzettel. In diesem Jahr habe es aber auch schon ganz neugierige Kinder gegeben, sagt Britta Töllner von der Deutschen Post: "Die löchern das Christkind mit vielen Fragen und wollen wissen, ob es mit Sternenstaub geimpft ist oder Lieferschwierigkeiten bei den Geschenken hat."

Mancher steckt selbstgebastelten Weihnachtsschmuck in den Briefumschlag oder schickt gleich ein ganzes Päckchen mit Kuscheltieren, weil sie "soviel schöne Dinge zuhause haben" und etwas weitergeben möchten.

Kinder haben auch Sorgen

Helferin Gudrun Schlief

Immer wieder ein Thema: Corona. Kinder schreiben, dass sie davon genervt sind und auf jeden Fall Weihnachten mit den Großeltern feiern wollen. Der Inhalt mancher Briefe rührt die Helferinnen sehr. Gudrun Schlief sitzt seit 15 Jahren im Christkindbüro und nimmt abends gedanklich das ein oder andere Schicksal mit nach Hause. "Das macht mich schon sehr traurig" , sagt die 74-Jährige.

Wunschzettel bis zum 20. Dezember schicken

An alle, die bis zum 20. Dezember im Christkindbüro schreiben, geht auch ein Antwortbrief raus. Ihn gibt es inzwischen in zehn Sprachen - zusätzlich in Blindenschrift. Mit Sonderbriefmarke, Sonderstempel und einer weihnachtlichen Bastelanleitung wird der Weihnachtsbrief vom Christkind in 51777 Engelskirchen bis zum Fest weltweit in den Briefkästen landen.