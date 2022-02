Abwasserwerte bei Currenta seit Jahren überschritten

Die Kläranlage Leverkusen Bürrig steht nur wenige Hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem im Juli vergangenen Jahres ein Tank mit Sonderabfällen explodiert war. In dem Klärwerk wird das gesamte Abwasser des Chemparks Leverkusen behandelt, bevor es schließlich in den Rhein fließt. Im Abwasser werden alle vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten, betont der Chempark-Betreiber Currenta.

Werte werden regelmäßig überschritten

Allerdings gibt es für PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) keine Grenzwerte. Weil diese Substanzen aber als besonders umweltschädlich eingestuft werden und möglicherweise Krebs erregen können, hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Orientierungswerte festgelegt. Danach gilt für PFAS -Verbindungen im Abwasser eine Konzentration von 1 Mikrogramm pro Liter Wasser oder von 35 Gramm pro Tag.

Recherchen der WDR Lokalzeit Köln aber ergeben: Die PFAS -Werte im Abwasser der Kläranlage Bürrig überschreiten diese Orientierungswerte regelmäßig sehr deutlich. Das bestätigen auch Berechnungen der Umweltorganisation BUND . So zeigen die Werte der letzten vier Jahre, dass an keinem Tag der vorgegebene Wert von 35 Gramm pro Tag am Ablauf der Kläranlage eingehalten worden.

"Nahezu an jedem Tag wird der Wert um den Faktor Hundert oder mehr überschritten“. Paul Kröfges

Wasserexperte des BUND

Statt höchstens 35 Gramm pro Tag leitet die Kläranlage Bürrig an Spitzentagen mehr als 3 Kilogramm der schädlichen PFAS -Verbindungen in den Rhein. Für den Fall, dass Orientierungswerte nicht eingehalten werden, sieht das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Konsequenzen vor: „Bei Überschreitung erfolgt eine Ursachenermittlung, und es werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.“

Kritik an Bezirksregierung Köln

Doch dass die Bezirksregierung Gegenmaßnahmen ergriffen hat, sei anhand der Messwerte nicht erkennbar, so der Wasserexperte des BUND Paul Kröfges. Er kritisiert die Kölner Behörde: „Offensichtlich kommt die Bezirksregierung als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde ihrer Verpflichtung, aus den gemessenen Werten die Konsequenzen zu ziehen, nicht nach“.

Die Kläranlage in Leverkusen-Bürrig