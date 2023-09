Gefährliche Flüssigkeit sorgt für Großeinsatz in Wuppertaler Apotheke

Großer Feuerwehreinsatz in einer Wuppertaler Apotheke: Gestern Abend hatte es kurz vor der Schließung in einem Arbeitsraum eine chemische Reaktion gegeben. Beim Umfüllen geringer Mengen an Chemikalien entwickelte sich plötzlich Rauch. Gleichzeitig begann es zu stinken.

Da sich zu diesem Zeitpunkt elf Menschen in der Apotheke aufhielten, rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Drei Menschen wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Die Kaiserstrasse in Vohwinkel war vorübergehend voll gesperrt.

Spätere Entwarnung

Die Schadstoffmessungen ergaben, dass keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren. Kurze Zeit später wurdei in dem Arbeitsraum erneut ein auffälliger Geruch wahrgenommen. Eine erhöhte Schadstoffkonzentration konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Ein Mülleimer wurde vorsorglich luftdicht verpackt.