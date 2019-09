Nach der Verbannung der Cheerleader von Alba Berlin in dieser Woche halten Vereine in Düsseldorf und Köln an ihren Tänzerinnen fest. Der 1. FC Köln will auch künftig vor Fußballspielen die FC -Cheerleader auftreten lassen. Genauso soll auch das Tanzmariechen der Düsseldorfer Prinzengarde Blau-Weiß weiter tanzen.