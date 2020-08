27 Busse statt Schwebebahn

Diese Schilder weisen auf die Haltestellen für den Ersatzverkehr hin

Die Wuppertaler Stadtwerke ( WSW ) setzen ab Mittwoch ersatzweise insgesamt 27 Busse ein, die praktisch unter der Schwebebahn herfahren. Das teilten die Verantwortlichen am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Einige Fahrzeuge mussten dazu neu angeschafft werden.

Die Busse an den Schwebebahnstationen fahren im Vierminutentakt, statt wie bisher alle fünf Minuten. Gleichzeitig sind die Busse per Funk mit dem neuen Leitstellensystem verbunden, so können die Kapazitäten der Busse besser auf die aktuelle Verkehrssituation abgestimmt werden, so die Stadtwerke.

Mehr Fahrer engagiert

Außerdem wurden zusätzliche Fahrer engagiert. Zwar können die meisten Schwebebahnfahrer auch Bus fahren, da aber die Fahrzeit auf der Straße von Vohwinkel bis Oberbarmen etwa eine viertel Stunde länger dauert, sind mehr Busse unterwegs. Dafür braucht es mehr Fahrer. Die WSW rechnen mit Mehrkosten von rund einer Million Euro.

WSW geht nicht von einem Chaos aus