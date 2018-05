Ab Donnerstag (31.05.2018) gehören junge Männer mit Mütze und farbigem Band für vier Tage zum Kölner Stadtbild. Rund um den Gürzenich hält der Cartellverband ( CV ) der katholischen deutschen Studentenverbindungen seine Jahresversammlung ab. Mehr als 2.000 Verbindungsstudenten werden erwartet, von denen viele Außenstehende denken, sie wären rechtsextrem.

Verbindung mit christlichen Prinzipien

Moritz Seubert von der Studentenverbindung Asgard