Symbolischer Spatenstich für Umbau von Carsch-Haus und Heinrich-Heine-Platz

Endlich geht es so richtig los, der symbolische Erste Spatenstich sitzt. Am Dienstag haben Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ), ein Vertreter des Architurbüros von David Chipperfield die Bauarbeiten im Carsch-Haus und am Heinrich-Heine-Platz eingeläutet.

KaDeWe soll in Carsch-Haus einziehen

Sowohl das traditionsreiche Gebäude als auch der zentrale, wichtige Platz in der Düsseldorfer Innenstadt sollen attraktiver werden. In das alte Horten-Warenhaus zieht nach Abschluss der Arbeiten das KaDeWe , also: ein Warenhaus der The KaDeWe Group GmbH .

Auf sieben Etagen soll ein neues Warenhaus entstehen, das neben Verkaufsflächen auch ein Restaurant und eine Dachterrasse haben wird. Damit solle eine neue inspirierende Erlebniswelt für die Metropolregion Düsseldorf entstehen, heißt es von der Geschäftsführung.

So soll der Heinrich-Heine-Platz bald aussehen

Für den zentralen und wichtigen Platz in der Innenstadt wünschen sich die Verantwortlichen vor allem mehr Aufenthaltsqualität. Die letzte Gestaltung und Modernisierung ist mittlerweile fast 40 Jahre her, der Platz ist in die Jahre gekommen. Vor allem die Verkehrsbelastung und die fehlende Barrierefreiheit sind ein Problem.

Genau das soll sich ändern: Durch den Bau der Wehrhahnlinie und den Wegfall der oberirdischen Gleise gibt es jetzt mehr Platz. Auf dem Heinrich-Heine-Platz sollen Bäume gepflanzt und eine neue Beleuchtung installiert werden. Außerdem will die Stadt ihn mit Sitzbänken ausstatten.