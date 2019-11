Aktivistin Carola Rackete besucht Tagebau Garzweiler

Als Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" war die Niedersächsin Ende Juni mit Dutzenden Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer und in den Hafen von Lampedusa gefahren. Sie wurde daraufhin vorübergehend festgenommen.

Klimakrise und Menschenrechte

Rackete hatte unlängst gewarnt, der Klimawandel werde ohne starke Maßnahmen Konflikte um Ressourcen wie Wasser und massive Fluchtbewegungen auslösen. Am Samstag (09.11.2019) hat sie noch einmal den Hambacher Forst besucht.

Dort hatte sie vor einem Jahr gegen die Räumung des Waldes und den Braunkohletagebau protestiert und zwei Wochen im Baumhaus gewohnt, bis die Polizei sie aus dem Wald trug.