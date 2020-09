Boom in der Camping-Branche: Weltweit erste Publikumsmesse nach Corona gestartet

Hygiene wird groß geschrieben

Dennis, der heute aus Münster angereist ist, genießt diese neue Atmosphäre: " Weil es ist nicht so voll ist, wie in den Jahren davor. Es ist wesentlich angenehmer, um auch mit den Verkäufern ins Gespräch zu kommen. Man hat die Gelegenheit, sich alles in Ruhe anzugucken. Man muss nicht Schlange stehen, um irgendwo rein zu kommen. Es ist richtig gut gelöst aus meiner Sicht ."

An vielen Stellen und vor jeder Ausstellungsfläche stehen Desinfektionsspender. Die Wege sind durch geklebte Pfeile markiert, so dass sich die Besucher möglichst wenig, im besten Fall gar nicht in die Quere kommen.

Und überall in den Hallen herrscht Maskenpflicht. Für einige Besucher eine anstrengende Erfahrung, denn es sei sehr warm und man komme darunter ganz schön ins Schwitzen.

Weniger Besucher als in den vergangenen Jahren