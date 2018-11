Polizei findet riesige Cannabisplantage in Wuppertal

" Sie war sehr professionell aufgezogen ", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag (19.11.2018). Die Beamten entdeckten bei der Aktion am Freitag (16.11.2018) in mehreren Räumen insgesamt mehr als 3.000 Pflanzen. Welchen Wert die Plantage hatte, konnte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Das Gebäude im Stadtteil Varresbeck gehöre zu einer Werkstatt. Ob diese mit der Plantage etwas zu tun habe, sei unklar.