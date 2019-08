In Düsseldorf beginnt am Freitag (23.8.2019) erstmals die Hanfmesse "Cannafair". Dort geht es auch um das boomende Geschäft mit CBD -Cannabis, das zur Zeit offiziell im Einzelhandel verkauft wird. Das bekommt man inzwischen in vielen Büdchen, auch in Düsseldorf. Was viele aber nicht wissen: Wer das da kauft, riskiert eine Anzeige.