Der Himmel über der Lanxess-Arena ist bleigrau, ein leichter Wind weht durch die Gitterreihen vor dem Eingang Nordost. Doch am Donnerstagvormittag ist hier von Billie Eilish-Fans noch keine Spur. "Auf dem Gelände der Arena ist das Campen verboten, deswegen warten wir in einem Park gegenüber der Halle" , klärt ein Fan auf.

Maja und Malik sind mit Freunden aus Witten angereist

Im Park ist da schon mehr los: Junge Anhänger des Weltstars schieben Reisekoffer über den Rasen, sitzen auf Campingstühlen und Picknickdecken. So auch Maja (19) und Malik (22) mit ihren Freunden. "Dieses Konzert ist das absolute Highlight von allen Konzerten in diesem Jahr" , sagt Maja. "Wir sind so froh, überhaupt Tickets bekommen zu haben" .

Rund 150 Euro haben sie pro Person für eine Stehplatzkarte bezahlt. Sie sind früh am Morgen aus Witten losgefahren und warten nun auf die Öffnung des Wartebereichs an der Arena. Sie hoffen auf einen Platz mindestens in der dritten Reihe.

Diese Münchner Fans warten in Schichten.

"Es ist unser größter Lebenstraum, Billie einmal live zu sehen" , berichtet eine Freundesgruppe aus München, die hier im Park eine andere Warteschlange anführt. Sie sind hier, um die ersten beim Konzert am Freitagabend zu sein. Dazu wollen sie die ganze Nacht im Park ausharren.

"Wir wechseln uns ab und warten in Schichten, dann kann immer jemand für ein paar Stunden schlafen".

Spätestens morgen früh um vier Uhr wollen sie dann alle wieder hier sein, denn ab sechs öffnet das offizielle "Numbering" .

Warten mit System

Das sogennante "Numbering" regelt die Reihenfolge beim Einlass. Fans können sich ein Bändchen mit einer Nummer an der Arena abholen. Diese Nummer ist dann der Platz in der Warteschlange. Für das Konzert heute Abend öffnete bereits am Mittwochabend die Numbering-Stelle.

"Numbering" für den Platz in der Warteschlange

"Gestern war hier pures Chaos" , berichten die Münchener. "Nicht alle haben sich an die Regeln gehalten" . Daher organisieren sie für das Konzert am Freitag eine Reihenfolge für das Numbering, von Fan zu Fan. Wer früh kommt, bekommt mit einem Filzstift eine Nummer auf die Hand geschrieben.

"Wir sind jetzt bei Nummer 11" , erklärt die Freundesgruppe. "So kann man die Warteschlange auch mal verlassen und verliert nicht seinen Platz. Bisher ist das die fairste Lösung. Die meisten halten sich an die Reihenfolge." Wenn der Veranstalter die Fan-Aktion übernimmt, können sie morgen früh als eine der ersten die offiziellen Nummern abholen – und damit möglichst weit vorne stehen.

Die Gemeinschaft zählt

Trotz aller Strapazen ist die Stimmung friedlich. Die jungen Menschen, meist zwischen 15 Jahren und Anfang 30, helfen sich gegenseitig, teilen Snacks. Manche kommen mit Freunden, andere reisen alleine an und finden schnell Anschluss. "Die meisten hier kannten sich vorher nicht, wir haben uns hier zufällig getroffen" , sagen die Fans. "Man teilt den Traum, ganz vorne zu stehen. Das schweißt zusammen."

Zwischen Campingstühlen und Thermoskannen: jede Menge Gespräche, Gelächter und Musik aus Bluetooth-Boxen. Billie Eilishs Stimme ist allgegenwärtig. Alle hier haben ihre Geschichten: von ersten Begegnungen mit Billies Musik, von durchlebten Krisen, bei denen ihr Soundtrack Halt gab. "Sie hat mich durch schwere Phasen begleitet" , sagt Nora aus Köln. "Jetzt will ich da sein, wenn sie live singt."

Köln im Billie-Fieber

Auch am Bahnhof Köln Messe-Deutz haben Fans die Chance, ihrem Idol ganz nah zu kommen. Zwischen 16 und 19 Uhr wird die Sängerin regelmäßig – etwa alle fünf Minuten – über Lautsprecher mit einer persönlichen Botschaft zu hören sein.

Darin bittet sie ihre Anhänger eindringlich um Rücksicht, Achtsamkeit und ein respektvolles Miteinander. Ziel ist es, den Andrang zu entspannen und ein sicheres, entspanntes Erlebnis für alle zu ermöglichen.

Der große Moment naht

Je näher der Abend rückt, desto voller wird es rund um die Arena. Am Mittag öffnet der Wartebereich an der Halle. Die Fans dürfen sich in die Schlange einordnen – mit ihrer vorgegebenen Nummer. Auch hier ist die Stimmung gelassen, die Vorfreude liegt in der Luft.

Jetzt sind es nur noch ein paar Stunden, bis das große Idol in Köln die Bühne betritt. Die, die hier ganz vorne stehen, haben teils stunden- und tagelang für ihren Platz ausgeharrt. Jetzt seien Müdigkeit, kalte Nächte und schmerzende Rücken vergessen, sind sich alle einig. Nun zähle nur noch eins: der Moment.

