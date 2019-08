Keine Rettungsgasse: erneut höhere Bußgelder geplant

Bedeuten höhere Bußgelder auch mehr Sicherheit?

Davon ist zumindest die Gewerkschaft der Polizei (GdP) überzeugt. Sowohl das Handyverbot am Steuer als auch die Gurtpflicht habe man erst durch empfindliche Geldstrafen durchsetzen können. Speziell die Gurtpflicht habe dazu beigetragen, dass die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland seit den 1970er-Jahren so stark gesunken ist.

Im Fall der Rettungsgasse könne ein einziger Autofahrer, der die Spur blockiert, die Einsatzkräfte so behindern, dass sie womöglich zu spät am Unfallort eintreffen. Daher seien hohe Bußgelder angemessen.