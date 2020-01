Ein Jahr Australien - das klingt nach Abenteuer und vielen tollen Entdeckungen. Lara aus Köln wird diesen Trip allerdings aus anderen Gründen so schnell nicht vergessen. Sie arbeitete mit "Work and Travel" bei einer Gastfamilie in Bargo, etwa 100 Kilometer südöstlich von Sydney. Die Buschfeuer erfassten den Ort, in dem 20 Häuser abbrannten.

Die 30-Jährige, die ein Jahr in Australien bleiben will, erlebte die Feuer hautnah. "Ich war drei Wochen bei der Familie. Als ich im Dezember ankam, sah man am Horizont die Rauchschwaden. Da waren die Feuer noch 20 Kilometer weg. In den drei Wochen, in denen ich da war, rückten sie aber immer näher.

Meine Gastfamilie hatte eine weise Voraussicht: Sie schickte mich mit den Kindern in einen anderen Ort, um da ins Kino zu gehen. Während ich mit den Kindern im Kino war, wurde tatsächlich der Ort dicht gemacht, weil die Feuer da waren", erzählt Lara im Gespräch mit dem WDR.

"Da wird einem ganz anders"