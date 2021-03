Bezahlsystem BONNsmart startet Regelbetrieb

Das System berechnet automatisch den besten Fahrpreis für die Strecke. Der Fahrgast muss mit Kredit- oder EC-Karte oder auch per Smartphone an den Terminals in Bus oder Bahn nur ein- und auschecken. Abgerechnet wird ebenfalls automatisch.

Auf erfolgreichen Testbetrieb folgt Regelbetrieb

Seit September wurde das System mit Fördermitteln des Landes NRW getestet. Jetzt geht es in den Regelbetrieb in 230 Bussen und 100 Bahnen. Aber vorerst nur in Bonn. In den Linien 16 und 18, die bis nach Köln fahren, wird das System wegen unterschiedlicher Tarife nicht zum Einsatz kommen.