Vorläufiger Baustopp: Wie geht es weiter am Burghof im Siebengebirge?

Bernd B. Siebdrat lässt den Blick über die frisch gespachtelte Fassade seines Burghofs gleiten. Einiges hat sich da in den letzten Monaten getan. Die Fenster wurden denkmalgerecht saniert, der Giebel frisch restauriert.

Im Sommer, so hatte er neulich in einem Interview gesagt, könnten in der geplanten Gaststätte die ersten Gäste einkehren, die im Obergeschoss geplanten Wohnungen und Gastzimmer könnten in einem zweiten Schritt im kommenden Jahr bezugsfertig sein. Und jetzt?

" Als uns der Beschluss vorlag, hab ich sofort den Bauherrn und Architekten benachrichtigt, die Arbeiten erst mal einzustellen ", sagt der Eigentümer. Nun stehen Zementeimer und Leiter verlassen am Baugerüst.

Wir werden weiterhin alles dafür tun, das Projekt umzusetzen! Bernd B. Siebdrat

Für wie lange weiß niemand. Und dennoch sagt der Winzer, der schon andere Objekte für die Gastronomie saniert hat: "Wir haben die gleiche Energie und den gleichen Spirit wie in der ersten Stunden 2019 und werden weiterhin alles dafür tun, das Projekt umsetzen!"

Siebdrat will nachbessern, dem Gericht Pläne vorlegen, die die Naturschutzauflagen besser berücksichtigen und so eine neue Baugenehmigung erhalten.

Ein grundsätzliches Urteil steht noch aus

Für den BUND ist der Beschluss ein Etappensieg in einem jahrelangen Rechtsstreit. Das grundsätzliche Urteil in dem Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Es geht um die Frage, ob der Rhein-Sieg-Kreis für die Restaurierung des seit 30 Jahren leer stehenden Burghofes nahe des Drachenfels eine Baugenehmigung erteilen darf, obwohl dieser in einem so genannten FFH -Gebiet liegt, in dem die Lebensräume für Tiere und Pflanzen nach EU -Recht besonders geschützt sind.

Ende 2022 hatte der Kreis unter Auflagen grünes Licht gegeben. So wurden z.B. Musikveranstaltungen untersagt, es gab Vorschriften für die Zufahrt und Außenbeleuchtung. Doch man wollte das traditionsreiche Gebäude nicht länger verfallen lassen und war froh, dass es mit Berndt G. Siebdrat einen Käufer mit einer Vision gab.