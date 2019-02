Linke Demo: "Bunte Westen" demonstrieren in Düsseldorf

In Anlehnung an die französische "Gelbwesten"-Bewegung gehen am Samstagmittag (16.02.2019) auch in Deutschland Menschen für soziale Gerechtigkeit auf die Straße. Zur zentralen NRW -Kundgebung am Rathaus Düsseldorf erwarten die Organisatoren mehrere hundert Teilnehmer.

Anders als in Frankreich wollen die Demonstranten nicht nur gelbe Warnwesten, sondern auch grüne, orange oder blaue Westen tragen.

Video starten, abbrechen mit Escape "Gelbe Westen NRW" protestieren regelmäßig in Dortmund | 04:22 Min. | Verfügbar bis 25.01.2020 | Von Christof Voigt

Organisatorin erwartet bis zu 1.000 Teilnehmer

Laut Organisatorin Inge Such will die Initiative für die, ihrer Meinung nach, stärker werdende soziale Ungleichheit sensibilisieren. Eines der zentralen Themen wird außerdem Obdachlosigkeit sein: " Keiner soll mehr auf der Straße schlafen müssen ", sagt Such.

Sie rechnet mit 500 bis 1.000 Teilnehmern. Die Polizei geht von 100 Menschen aus. Angemeldet hätten sich unter anderem Teilnehmer aus Aachen, Bonn, Wuppertal und Bielefeld.

Info-Stand und rote Karten am Rathaus

Die Initiatoren erhoffen sich von der Aktion eine Signalwirkung für das ganze Land. Am Rathaus werde es einen Info-Stand geben. Dort könnten Menschen auf rote Karten schreiben, " was ihnen stinkt ". Die Karten würden dann an die zuständigen Adressaten geschickt, also zum Beispiel an Stadtverwaltungen, die Landesministerien oder die Bundesregierung.

Risiko: Gewalt und Unterwanderung von rechts