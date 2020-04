Bunte Steine zeigen Zusammenhalt

Es sind kleine Geschichten, kleine Kunstwerke, die sich überall in NRW finden lassen. Tausende Menschen bemalen Steine und legen sie aus. Für viele ist das zum Hobby geworden.

Eine Steinkette am Niederrhein

Eine besondere Idee hatte Katrin Heyl aus Kalkar-Wissel am Niederrhein. Sie überlegte sich, was sie mit ihren Kindern in Zeiten von Corona unternehmen kann – Fahrrad fahren geht, und dann noch eine passende Beschäftigung dazu mit einem Ziel, dachte sie sich. Daraus ist dann ein Spiel entstanden: Sie legte mit ihren Kindern Steine an einen Wanderweg und jeder, der Lust hat, kann welche dazulegen, sodass eine kleine Steinkette heranwächst.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auf Facebook haben sich hunderte Gruppen gebildet, die ihre Steinkunstwerke teilen und auch Fundstücke zeigen. In NRW sind es allein über 200 Gruppen. Und gerade in Zeiten von Corona scheinen immer mehr Menschen mitzumachen. So werden beispielsweise als Dank auch Steine vor Feuerwehren gelegt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Hunderte machen mit

Mittlerweile ist es für Katrin Heyl, ihre Töchter und ihren Mann Ingo Jansen nicht mehr leicht, alle Steine zu zählen. Denn es sind schon über 800 Stück in der Steinschlange in Wissel am Niederrhein zusammengekommen. Und die kommen nicht nur aus der direkten Umgebung. Menschen aus dem ganzen Kreis Kleve legen Steine dazu.

Ingo Jansen hat ausgerechnet, dass man insgesamt rund 20.000 Steine bräuchte, bis sie ihr "ausgedachtes" Ziel erreichen würden: Eine Steinkette halb um den Wisseler See herum bis zu einem Freizeithof. Vielleicht gelingt es ja – wer weiß. Aber auf jeden Fall ist es eine kleine Aktion, die ein bisschen Abwechslung in diese Tage bringt.

Stand: 07.04.2020, 19:12