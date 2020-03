Wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland hat die Bundeswehr ihre Teilnahme an der NATO -Militärübung "Defender Europe 20" abgebrochen. Man habe eine besondere Verantwortung für die Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten sowie der Zivilbevölkerung, hieß es aus dem Bundesverteidigungsministerium in Bonn. Die NATO -Partner, die noch an der Übung teilnehmen, will die Bundeswehr in kleinerem Rahmen weiter unterstützen.

Militärübungen in Niedersachsen und Bayern

Betroffen sind einige Hundert Bundeswehrsoldaten, die an den Militärübungen im niedersächsischen Bergen und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern teilnehmen sollten. Aktuell befinden sich auch einige wenige Bundeswehrsoldaten zu Übungszwecken in Polen. Ob auch sie zurückbeordert werden, darüber hat die Hardthöhe noch nicht entschieden.

Weitere Unterstützung der NATO-Verbündeten

Die Streitkräfte der NATO -Verbündeten, die sich bereits in Deutschland befinden, wird die Bundeswehr aber weiter unterstützen. Dazu gehören Leistungen wie das Auftanken eines Konvois, sowie die logistische Unterstützung der Zeltstädte.